فيديو.. توفيق عكاشة يتوقع أحداث السودان قبل 4 سنوات وعلاء مبارك يعلق





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للإعلامي توفيق عكاشة يتوقع ما يحدث في السودان من حروب وتقسيم قبل 4 سنوات.

يتوقع عكاشة في الفيديو: "تقسيم السودان إلى 3 دول "، قائلا:"لا بد أن تعلم الشعوب هذه الحقيقة فنحن لا نكذب لأن أنا قلت الكلام ده من سنين وارجعوا لكلامي في 2012 و2011 و2013.."

وأضاف : "مطلوب أن ينهار الجيش السوداني لكي تفتح السودان وتقسم السودان وتتحول السودان إلى ممرات يرسل منها الإرهاب من دول تحتوي على أرضها الإرهاب في أفريقيا ونحن عارفينها كلنا".

فيما علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤيدًا ما قاله توفيق عكاشة ومبديًا إعجابه بكشف هذا المخطط منذ سنوات.

