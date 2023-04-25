علاء مبارك يرد على متابع طلب منه الترشح للرئاسة.. ماذا قال؟

الثلاثاء، 25-04-2023
10:25 ص
رد علاء،
نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، على متابع على تويتر طلب منه وأخيه جمال مبارك
أن يترشح أحدهما في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تعقد في عام 2024.
الاحترام
والتقدير
وقال
علاء مبارك
: "الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير.. أستاذ سامح بس في كلام مينفعش
يتقال وبالأسلوب ده.. فلا داعي لهذا الكلام دلوقتي، تحياتي لك".
الانتخابات
الرئاسية القادمة
وكان
المتابع كتب: "السيد علاء مبارك
والسيد جمال مبارك
المحترمان .. أتمنى أن يترشح
أحدكما في الانتخابات الرئاسية القادمة.. الشعب يحبكم ويناديكم وعائلة الرئيس مبارك
هي الأفضل لقيادة مصر ولو كان الأمر بيدي كنت سأعلن عائلة مبارك عائلة ملكية لمصر".
الأنظمة
الملكية
وأشار:
"خليني أحلم يا برنس علاء .. بصراحة مقامكم الرفيع وقدركم ورقيكم هو مقام وقدر
ورقي الملوك .. والأنظمة الملكية أثبتت أنها أكثر استقرارا وأفضل للشعوب وليس أفضل
منكم لتكونوا ملوك مصر .. وعموما لو مش عايزين ملكية على الأقل واحد منكم يترشح للرئاسة
وفي كل الأحوال أنتم ملوك في قلوبنا".
سيظل
حلما في قلبي
وعلق
المتابع، على رد علاء مبارك
: "شكرا جزيلا لحضرتك يا برنس علاء .. حاضر مش هتكلم
عن الموضوع ده تاني لكن سيظل حلما في قلبي وعقلي يراودني منذ سنوات .. معلش كلامي من
حبي وتقديري لكم وأنا اللي في قلبي على لساني وجايز قلت الكلام في وقت مش مناسب ..
تحياتي وتقديري واحترامي لحضرتك ولكل عائلة الرئيس مبارك الكريمة".
تعديل
تشريعي
الجدير
بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستعُقد خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب
على تعديل تشريعي بمد بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل.