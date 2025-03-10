شاهد.. طبيب بيطري يسحل زوجته الطبيبة الحامل رفقة والده في الشارع

أثار مقطع فيديو يظهر رجلًا يسحل زوجته الحامل في أحد شوارع محافظة الشرقية، حالة من الصدمة والغضب العارم، حيث وصفه العديد من المغردين بأنه يفتقر تماماً إلى الإنسانية.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، والتحقق من صحة المعلومات المتداولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وكتبت فتاة تدعى ميوش فريد عبر حسابها على "فيس بوك"، أن السيدة التي تتعرض للضرب في الفيديو، هي طبيبة تدعى ندى شعبان والشخص الذي يتعدى عليها هو زوجها ويعمل طبيب بيطري.

وأضافت ميوش فريد أن أن الحادثة بدأت خلال عودة الزوجين إلى منزلهما بالشرقية، عقب استقبال والد الزوج لهما بمطار القاهرة، حيث قام الزوج بمساعدة والده بالاعتداء على الدكتورة ندى بعنف شديد، رغم علم الزوج بحملها، مما تسبب في إجهاض جنينها وفقدانها الوعي.

وأضافت ميوش أن الزوج ووالده لم يكتفيا بالاعتداء الوحشي، بل قاما برميها على الرصيف بجوار الجامع الواقع في المنطقة، تاركين إياها تنزف دون أي رحمة أو إنسانية، إلى أن تدخل سائق جرار كان يمر بالمكان، وقدم لها المساعدة.

وطالب نشطاء بضرورة محاسبة المعتدين بأشد العقوبات، معتبرين أن هذه الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمرأة، وكتبت مغردة أخرى "في هذا الشهر الفضيل؟ ضرب وشتيمة وإيذاء أي رحمة تلك؟".

