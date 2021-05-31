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فيديو.. التفاصيل الكاملة للحفل المُخل الذي أغضب السعوديين

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الإثنين، 31-05-2021 10:52 ص

حالة من الغضب العارم سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إثر تداول مقاطع فيديو خادشة لحفل جماعي ضم عدد من المشاهير، وتواجدت فيه فتيات شبه عاريات وراقصات في العاصمة الرياض.
وتصدر هاشتاج "انفلات مشاهير بالسعودية" الترند عبر موقع "تويتر" مطالبين الأمن بالقبض على منظمي والقائمين على هذا الاحتفال.
قناة الإخبارية السعودية الرسمية قالت في تقرير: "أوضحت مصادر خاصة للإخبارية أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحفل ضم عددا من مشاهير السوشال ميديا.."
وأضافت القناة في تقريرها: "وكانت المقاطع قد أوضحت حضور عدد من الراقصات في الحفل مما أحدث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية".
الأمير سطام بن خالد آل سعود عقب على الوسم ذاته بتغريدة قال فيها: "الجهات المختصة تعمل على ضبط هؤلاء السفهاء لينالوا العقاب الرادع، هؤلاء ليسوا مشاهير ولا حتى أشخاص ذو قيمة بل أن عامل النظافة أكثر قيمة وفائدة وخدمة للمجتمع من أمثالهم المنحطين أخلاقياً وفكرياً فلا بارك الله في شهرتهم المنحطة".
فيما ترددت أنباء أن حفل المشاهير المثير للجدل والذي تعرض للعديد من الانتقادات تم تحت رعاية إحدى شركات التسويق، والتي تتولى أيضًا مسؤولية إدارة أعمال بعض مشاهير السوشيال ميديا.
وحسب “الوطن” السعودية، نُظم الحفل الذي دُعي إليه عدد من مشاهير السوشيال ميديا، بمناسبة إطلاق موقع علامة تجارية كورية لمستحضرات تجميل، ووكيلها الحصري في السعودية هي الشركة المنظمة للحفل.
وإليكم بعض التغريدات التي كتبها البعض عن هذا الحفل:





 

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