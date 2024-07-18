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فيديو.. أكاديمية تركل بضاعة مسنة في الشارع وتهاجمها: باعتلي لبن رايبلا

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الخميس، 18-07-2024 09:26 ص

 

وثق مقطع فيديو، تعدي أكاديمية على بائعة خضار مسنة وسط شارع عام في محافظة الإسماعيلية.

واتهمت الأكاديمية المسنة ببيع لها لبن غير صالح للشرب قائلة:" أنت حرامية وكذابة بعتيلي لبن رايب". ونفت البائعة ما قالته الأكاديمية.

وردت الأكاديمية قائلة :"حصل يا كذابة، عيب تبقي كبيرة وكذابة"، وحاول بعض المارة تهدئة الأكاديمية والدفاع عن السيدة، فيما قالت الأكاديمية:" حصل مرة واثنين والجيران كلهم يشهدوا عليها".

وطالبت الأكاديمية، السيدة بالابتعاد عن الشارع الذي تسكن فيه، وتبحث عن مكان آخر، وتابعت:" مش هتقفي هنا مش من حقك تقعدي هنا"، ولم تستجب البائعة وجلست أمام بضاعتها فقامت الأكاديمية بركل الصينية بقدمها وألقت الخضار على الأرض.

واستنكرت سيدة من المارة ما فعلته الأكاديمية قائلة:"حرام عليكي يا شيخة ليه الافتراء دا، الله ينتقم منك يا شيخة"، وردت الأكاديمية :" والله ما تقف هنا، لازم تجيب حق اللبن، متسرقنيش"، ثم قذفت السيدة بزجاجة مياه، وشتمتها، وقام بعض الأهالي بإبعادها.

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