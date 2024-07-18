فيديو.. أكاديمية تركل بضاعة مسنة في الشارع وتهاجمها: باعتلي لبن رايبلا

وثق مقطع فيديو، تعدي أكاديمية على بائعة خضار
مسنة وسط شارع عام في محافظة الإسماعيلية.
واتهمت الأكاديمية المسنة ببيع لها لبن غير
صالح للشرب قائلة:" أنت حرامية وكذابة بعتيلي لبن رايب". ونفت البائعة
ما قالته الأكاديمية.
وردت الأكاديمية قائلة :"حصل يا كذابة،
عيب تبقي كبيرة وكذابة"، وحاول بعض المارة تهدئة الأكاديمية والدفاع عن
السيدة، فيما قالت الأكاديمية:" حصل مرة واثنين والجيران كلهم يشهدوا عليها".
وطالبت الأكاديمية، السيدة بالابتعاد عن الشارع
الذي تسكن فيه، وتبحث عن مكان آخر، وتابعت:" مش هتقفي هنا مش من حقك تقعدي
هنا"، ولم تستجب البائعة وجلست أمام بضاعتها فقامت الأكاديمية بركل الصينية
بقدمها وألقت الخضار على الأرض.
واستنكرت سيدة من المارة ما فعلته الأكاديمية
قائلة:"حرام عليكي يا شيخة ليه الافتراء دا، الله ينتقم منك يا شيخة"،
وردت الأكاديمية :" والله ما تقف هنا، لازم تجيب حق اللبن، متسرقنيش"،
ثم قذفت السيدة بزجاجة مياه، وشتمتها، وقام بعض الأهالي بإبعادها.