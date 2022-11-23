الأربعاء 23 نوفمبر 2022
توقيت مصر 14:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

والد حسام حبيب ينشر فيديو مسرب لنجله مع شيرين ويحذفه سريعًا

دفعها فورًا.. شوبير يعلن انتهاء أزمة كهربا

«نتنياهو» ينشر مكالمة فيديو مع «أخيه» محمد سعود لتهنئته بفوز المنتخب على الأرجنتين

زوج نسرين طافش يعلن طلاقهما بعد 5 أشهر من الزواج

أول رد أمني على فيديو «اقتحام جامعة بشمال سيناء» ومفاجأة بعد القبض عليه

فتاة تصدم الجميع: «خالتي بتزني.. أقول لإخوتها ولا أسكت؟»

رغم انفصالهما.. ريم البارودي تفاجئ أحمد سعد: أنا بحبك (فيديو)

بث مباشر.. المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

فيديو مفاجئ لـ شمس الكويتية مع خالد يوسف

الدولار يقفز في البنك المركزي ويتخطى سعره في الأهلي ومصر

ADS
 

فيديو أثار ضجة.. بلطجي يجبر شابًا على خلع ملابسه وتقبيل قدمه

e6d6f46ca7e059522f15c09d95304ff0
الضحية
Native
Teads
الأربعاء، 23-11-2022 10:27 ص
اهتزت الأردن على وقع فيديو بشع لشاب "بلطجي" يجبر شابًا آخر على خلع ملابسه والنزول على الأرض لتقبيل قدمه.
وأثار الفيديو استياءً وغضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتوى الفيديو على أساليب مهينة للكرامة الإنسانية واستعراض البلطجة والتهديد بالإيذاء.

من جانبها وبعد ساعات من الضجة، أعلنت السلطات الأردنية اعتقال البلطجي المعروف بـ"الحنش" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك حسبما نقلت قوات الدرك الأردنية عبر حسابها في تويتر عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.
وقال الناطق إن الشخص الذي ظهر في فيديو ويقوم بأعمال بلطجة على أحد الأشخاص ويهدده بنزع ملابسه أقدم على تسليم نفسه.

ووعد حساب قوات الدرك الأردنية بأن شرطة الرمثا ستتخذ بحق الحنش أشد الإجراءات القانونية بحقه.
 

إقرأ ايضا

download

والد حسام حبيب ينشر فيديو مسرب لنجله مع شيرين ويحذفه سريعًا

2022_7_29_14_10_22_309

زوج نسرين طافش يعلن طلاقهما بعد 5 أشهر من الزواج

acf1df4303cf30cdc551044041fbec47

أول رد من الداخلية على فيديو «اقتحام جامعة بشمال سيناء» ومفاجأة بعد القبض عليه

أخبار متعلقة

1946903_0

بيان نهائي من النيابة يكشف سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بمصر

y1EFqfgP9jlBgkfdFtpiwGYcPRRrgTCl7MVxF9lY

يخطفون فتاة وخطيبها ويعتدون عليها جنسيًا داخل سيارة لكنها أوقعت بهم بحيلة ذكية

5f22e18d4c59b71cac446ad9

سعودي يقتل والد زوجته ويهرب إلى الأردن وبعد 24 ساعة كانت المفاجأة

2018_9_3_14_38_18_139-740x470

حُسن الخاتمة.. تصعد روحه أثناء سجدوه في صلاة المغرب (فيديو)