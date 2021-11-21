الأحد 21 نوفمبر 2021
توقيت مصر 18:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. لماذا تسبب شجرة «العْشَر» العمى لمن يقترب من ورقها؟

الأكثر جرأة.. «ديمي روز» بدون ملابس على السرير (صورة)

مأساة أب فقد ابنتيه في عامين بنفس السيناريو: العروس تذهب للكوافير وتموت

حاول اغتصابها بملابس المدرسة.. العثور على طالبة مقتولة في المنوفية

حقيقة وفاة جمال الشاعر في حادث مروع رفقة زوجته

تحذير خطير.. تناول هذا النوع من المكملات الغذائية يصيبك بالسرطان

«واتس آب» يعلن عن إضافة ميزة جديدة رائعة

السعودية تنفذ القصاص بالقتل في خالد المشعري

ليس الكعبة ولا المسجد الحرام.. علي جمعة يكشف أفضل بقعة على وجه الأرض

الإدارية العليا ترفض طلب نجل «مرسي»: «فقد حسن السمعة»

ADS
 

فودافون تكشف آخر مستجدات مشاجرة موظفيها مع أحد عملائها

00--645x450
المشاجرة
Native
Teads
الأحد، 21-11-2021 09:21 ص

علقت شركة فودافون على الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا، ويظهر معركة شرسة بالأيادي، بين موظفين في الشركة وأحد العملاء.
وقالت الشركة في بيان لها : ” إنها أجرت تحقيقا في الحادث، انتهى بالتصالح بين أطراف الاشتباك.”
واضافت: “حرصا منا على الشفافية تجاه عملائنا الكرام، وجب التنويه عن انتهاء التحقيق في ملابسات واقعة الأمس 19-11-2021 في أحد فروع فودافون”.
وووثق مقطع فيديو اشتباك عنيف بالأيدي اثنين من الموظفين وعميل، تلقى خلاله الأخير ضربا مبرحا داخل أحد فروع الشركة.
ولم تتضح على الفور ملابسات أو مكان حدوث الواقعة، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

إقرأ ايضا

Calotropis-procera-1-e1565131986962

السعودية.. لماذا تسبب شجرة «العْشَر» العمى لمن يقترب من ورقها؟

499201912221241114111

الأكثر جرأة.. «ديمي روز» بدون ملابس على السرير (صورة)

4706702951637374516

مأساة أب فقد ابنتيه في عامين بنفس السيناريو: العروس تذهب للكوافير وتعود جثة

أخبار متعلقة

33

فتاة شبه عارية تتلقى لكمة وسط الشارع بالسعودية في مشاجرة

image (1)

مقتل عيد عوض «شبيه بيج رامي» في مشاجرة داخل قرية سياحية