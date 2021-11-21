فودافون تكشف آخر مستجدات مشاجرة موظفيها مع أحد عملائها

الأحد، 21-11-2021
09:21 ص
علقت شركة
فودافون
على الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا، ويظهر معركة شرسة بالأيادي، بين موظفين
في الشركة وأحد العملاء.
وقالت الشركة في
بيان لها : ” إنها أجرت تحقيقا في الحادث، انتهى بالتصالح بين أطراف الاشتباك.”
واضافت: “حرصا
منا على الشفافية تجاه عملائنا الكرام، وجب التنويه عن انتهاء التحقيق في ملابسات
واقعة الأمس 19-11-2021 في أحد فروع فودافون
”.
وووثق مقطع
فيديو اشتباك عنيف بالأيدي اثنين من الموظفين
وعميل
، تلقى خلاله الأخير ضربا مبرحا
داخل أحد فروع الشركة.
ولم تتضح على
الفور ملابسات أو مكان حدوث الواقعة، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل
الاجتماعي.