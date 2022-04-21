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فندق مكة أغلى فنادق العالم.. سعر الإقامة فيه ليلة واحدة صادم

فندق-قصر-مكة-رافلز
قصر مكة
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Teads
الخميس، 21-04-2022 01:05 م

احتل جناح فندق "قصر مكة رافلز" الموجود في مكة المكرمة المركز الأول نسبة لأفخم وأغلى الغرف الفندقية في العالم.
وكشف موقع "سليب سيكر" عن قائمته لأفخم وأغلى الغرف الفندقية في العالم، وتصدر فندق "قصر مكة رافلز"، القائمة بسعر 15 ألف جنيه إسترليني أي أكثر من 74 ألف ريال لليلة الواحدة.
ويحتوي الجناح الملكي في "قصر مكة رافلز" على غرفتي نوم تطلان على الكعبة الشريفة، كما يحتوي على أجنحة مميزة تتميز بإطلالتها الرائعة على الكعبة والمسجد الحرام، والفندق يقع بجوار المسجد الحرام مباشرة.
 

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