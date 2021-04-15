فنان شهير: أمي كانت بتصوم أول وآخر يوم رمضان .. وتفطر بقية الشهر

فنان شهير: أمي كانت بتصوم أول وآخر يوم رمضان .. وتفطر بقية الشهر

كشف الفنان إدوارد عن ذكرياته مع شهر رمضان ، مؤكدا أنه عاش الأجواء الرمضانية منذ صغره.



وأشار إلى أن والدته كانت تصوم أول و آخر يوم رمضان تضامنا مع المسلمين رغم أنها كانت تعيش بطبيعتها بقية الشهر.



وتابع: الأطباق اللي فيها حلويات كانت بتتوزع بين الجيران ومتعرفش الطبق دا بتاع مين و رايح فين.