الخميس 15 أبريل 2021
توقيت مصر 08:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الطقس غدًا.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تصعد لـ70%

مي العيدان تفاجئ الجميع: لم أصم رمضان من 2011

هتكا عرض 6 فتيات.. إحالة الطبيب مايكل فهمي وزوجته للجنايات

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر

بث مباشر.. ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سجن فتاة أردنية بسبب"أبوي أحسن من الملك".. والملك يفاجئها

طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل لقاء القمة

أحمد فلوكس يثير الجدل عن «الاختيار2»: الفن فيه الحلال والحرام

بيان سعودي عاجل يحذر إيران بعد التطورات الخطيرة

ADS
 

فنان شهير: أمي كانت بتصوم أول وآخر يوم رمضان .. وتفطر بقية الشهر

فنان
فنان شهير: أمي كانت بتصوم أول وآخر يوم رمضان .. وتفطر بقية الشهر
 
الخميس، 15-04-2021 08:40 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان إدوارد عن ذكرياته مع شهر رمضان ، مؤكدا أنه عاش الأجواء الرمضانية منذ صغره.

وأشار إلى أن والدته كانت تصوم أول و آخر يوم رمضان تضامنا مع المسلمين رغم أنها كانت تعيش بطبيعتها بقية الشهر.

وتابع: الأطباق اللي فيها حلويات كانت بتتوزع بين الجيران ومتعرفش الطبق دا بتاع مين و رايح فين.
 

إقرأ ايضا

رمضان صبحي

جمعة: رمضان صبحي تقاضى هذا المبلغ الضخم مقابل ظهوره مع رامز جلال

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: لاعب الزمالك تخين جدا .. ومحتاج يخس 15 كيلو

ارتفاع درجات الحرارة

الطقس غدًا.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تصعد لـ70%

أخبار متعلقة

شوبير

شوبير: آخر كلام .. هذا ما سيفعله الأهلي مع كهربا

أبو تريكة

شاهد .. تسريب فيديو لأبو تريكة يرقص بعد إحرازه هدفاً في لعبة غير كرة القدم

نوال السعداوي

أغرب ما قالته نوال السعداوي عن الموت قبل وفاتها: الألم هزمني

إلهام شاهين

إلهام شاهين: لا ألوم هذه الفنانة رغم أن زوجي خانني معها

إلهام شاهين

إلهام شاهين: هذه الفنانة وراء طلاقي من زوجي الأول

محمد صلاح

صحيفة إنجليزية تكشف عن رد فعل صادم لـ صلاح بعد علمه بمواجة ليفربول مع ريال مدريد