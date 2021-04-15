الخميس 15 أبريل 2021
توقيت مصر 08:56 ص
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
الطقس غدًا.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تصعد لـ70%
مي العيدان تفاجئ الجميع: لم أصم رمضان من 2011
هتكا عرض 6 فتيات.. إحالة الطبيب مايكل فهمي وزوجته للجنايات
بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود
بث مباشر.. مباراة الأهلي والنصر في كأس مصر
بث مباشر.. ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
سجن فتاة أردنية بسبب"أبوي أحسن من الملك".. والملك يفاجئها
طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل لقاء القمة
أحمد فلوكس يثير الجدل عن «الاختيار2»: الفن فيه الحلال والحرام
بيان سعودي عاجل يحذر إيران بعد التطورات الخطيرة
ADS
الرئيسية
آخر الأخبار
فنان شهير: أمي كانت بتصوم أول وآخر يوم رمضان .. وتفطر بقية الشهر
فنان شهير: أمي كانت بتصوم أول وآخر يوم رمضان .. وتفطر بقية الشهر
الخميس، 15-04-2021
08:40 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الفنان إدوارد عن ذكرياته مع شهر رمضان ، مؤكدا أنه عاش الأجواء الرمضانية منذ صغره.
وأشار إلى أن والدته كانت تصوم أول و آخر يوم رمضان تضامنا مع المسلمين رغم أنها كانت تعيش بطبيعتها بقية الشهر.
وتابع: الأطباق اللي فيها حلويات كانت بتتوزع بين الجيران ومتعرفش الطبق دا بتاع مين و رايح فين.
Copy
مصر
المصريون
ادوارد
إقرأ ايضا
جمعة: رمضان صبحي تقاضى هذا المبلغ الضخم مقابل ظهوره مع رامز جلال
إبراهيم سعيد: لاعب الزمالك تخين جدا .. ومحتاج يخس 15 كيلو
الطقس غدًا.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تصعد لـ70%
أخبار متعلقة
شوبير: آخر كلام .. هذا ما سيفعله الأهلي مع كهربا
شاهد .. تسريب فيديو لأبو تريكة يرقص بعد إحرازه هدفاً في لعبة غير كرة القدم
أغرب ما قالته نوال السعداوي عن الموت قبل وفاتها: الألم هزمني
إلهام شاهين: لا ألوم هذه الفنانة رغم أن زوجي خانني معها
إلهام شاهين: هذه الفنانة وراء طلاقي من زوجي الأول
صحيفة إنجليزية تكشف عن رد فعل صادم لـ صلاح بعد علمه بمواجة ليفربول مع ريال مدريد