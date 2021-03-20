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إلهام شاهين: هذه الفنانة وراء طلاقي من زوجي الأول

إلهام شاهين
إلهام شاهين: هذه الفنانة وراء طلاقي من زوجي الأول
 
السبت، 20-03-2021 08:11 ص أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة إلهام شاهين أسباب طلبها الزواج من زوجها الأول الدكتور عادل حسني.

وقالت في تصريحات لبرنامج "السيرة": زوجي الدكتور عادل حسني كان رجلا ناجحا في المجال السياحي وكان دايما بيطلب مني إني أبطل تمثيل ويقولي عايزك ست بيت ثم فوجئت إنه بينتج أفلام

وأضافت: فوجئت في يوم بصحفي بيقولي أنا اتصورت مع جوزك .. قولتله فين؟ .. قالي في ستوديو نحاس جنبنا مع الفنانة سهير رمزي.

وأضافت: رحت هناك ولقيته مع سهير رمزي وقولتله أنت بتكذب عليا ليه؟ .. فقالي: عايزاني أعمل ايه؟ .. قولتله نطلق .

وتابعت: سهير رمزي ملهاش ذنب .. في النهاية هي فنانة واتعاملت مع شخص بينتج أفلام .. المشكلة كانت عندي أنا و زوجي.
 

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