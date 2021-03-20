إلهام شاهين: هذه الفنانة وراء طلاقي من زوجي الأول

السبت، 20-03-2021
08:11 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة إلهام شاهين
أسباب طلبها الزواج من زوجها الأول الدكتور عادل حسني
.
وقالت في تصريحات لبرنامج "السيرة": زوجي الدكتور عادل حسني
كان رجلا ناجحا في المجال السياحي وكان دايما بيطلب مني إني أبطل تمثيل ويقولي عايزك ست بيت ثم فوجئت إنه بينتج أفلام
وأضافت: فوجئت في يوم بصحفي بيقولي أنا اتصورت مع جوزك .. قولتله فين؟ .. قالي في ستوديو نحاس جنبنا مع الفنانة سهير رمزي
.
وأضافت: رحت هناك ولقيته مع سهير رمزي
وقولتله أنت بتكذب عليا ليه؟ .. فقالي: عايزاني أعمل ايه؟ .. قولتله نطلق .
وتابعت: سهير رمزي
ملهاش ذنب .. في النهاية هي فنانة واتعاملت مع شخص بينتج أفلام .. المشكلة كانت عندي أنا و زوجي.