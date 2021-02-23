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صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
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فنان شهير: أسوأ عمل فني قمت به كان أمام ياسمين صبري .. ومش هعمل كدا تاني
فنان شهير: أسوأ عمل فني قمت به كان أمام ياسمين صبري .. ومش هعمل كدا تاني
الثلاثاء، 23-02-2021
09:02 ص
المصريون
كشف فنان شهير أن أسوأ تجاربه الفنية كانت برفقة الفنانة
ياسمين صبري
في مسلسل "فرصة تانية".
وقال الفنان إدوارد في تصريحات تلفزيونية: كانت تجربة سيئة جدا بسبب فقر السيناريو.
وتابع: لن أكرر من هذه الأعمال مرة أخرى .
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مصر
المصريون
ياسمين صبري
ادوارد
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