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فنانة مصرية تهاجم إعلامية كويتية بعد إساءتها لـ أحمد بدير: جرى ايه يا أم شعر عيرة وبق معووج

أحمد بدير
فنانة مصرية تهاجم إعلامية كويتية بعد إساءتها لـ أحمد بدير: جرى ايه يا أم شعر عيرة وبق معووج
 
الإثنين، 30-11-2020 09:02 ص المصريون
شنت الفنانة المصرية إنجي خطاب هجوما شرسا على الإعلامية الكويتية مي العيدان بسبب سخريتها من الفنان أحمد بدير و وصفه بـ "الأقرع".

وقالت في تدوينة عبر انستجرام: الاعلاميه الكويتية معرفش اسمها ايه الغريب دا 🙂اتنمرت علي الفنان القدير احمد بدير وقالت عليه الاقرع .. (....) .. هرد عليكي بطريقتك 😊 انتي كمان ام فم معوج😊 فمك معوج رغم الخمسين عمليه تجميل اللي عملتيهم 🙂 لو اتنمرتي نعرف نتنمر 👌 هو رجل مش محتاج يبقي عنده شعر عيره زي شعرك ووشك اللي كله تجميل 🙂 احمد بدير شكله احلا منك 😁 هو فنان قدير ومحترم ومصري من بلد الرجال .

وأضافت: تحياتي لكل محترم من شعب الكويت واللي مش محترم نعرف نرد عليه اوي .. مصر ام الدنيا مصنع الرجال.
 

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