فنانة شهيرة تثير الجدل بملابس عارية عليها آية قرآنية في مهرجان القاهرة

الإثنين، 29-11-2021
01:00 م
أثار ارتداء فنانة شهيرة
لقميص (تي شيرت) تضمن نصا قرآنيا، حالة من الجدل
بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه مسيئا للدين الإسلامي.
وكانت الممثلة الأردنية المقيمة في مصر “فيدرا
” قد ظهرت خلال حفل افتتاح
مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي، مرتدية قميصا كتب عليه عبارة: “أمم أمثالكم”
المأخوذة من الآية: “وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم”.
ورجح البعض أنها بتلك الطريقة أرادت إظهار دعمها للحيوانات والطيور، فيما
انتقد آخرون هذا التصرف، معتبرين أنه لا يجوز وضع الآيات القرآنية على الملابس
وخاصة أنها ليست محتشمة.
ونقلت وسائل إعلام تصريحات
للممثلة، دافعت من خلالها عن موقفها قائلة: “الحقيقة لم أستوعب ما الهدف من الجدل
الدائر حول ملابسي، ولا أجد سببا لكل هذا الجدل.. نحن طول الوقت نلبس آية الكرسي
وكلمة الله وآيات قرآنية في سلاسل ذهب وفضة وخواتم، وحتى الإخوة الأقباط يرتدون
صلبانا وصورا للسيدة العذراء والسيد المسيح”.
وأكدت “فيدرا
” أن رسالتها كانت لدعم الحيوانات وتوعية الناس أنها “أمم مثل
البشر”، وأضافت معبرة: “يجب علينا أن نعطف عليهم ونرعاهم بدلا من تسميمهم وقتلهم
دون رحمة”.