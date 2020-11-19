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فنانة شهيرة: رفضت أروح مهرجان الجونة لأني مبعرفش ألعب "شلح" .. ومستحيل أعمل زيهم

فنانة
فنانة شهيرة: رفضت أروح مهرجان الجونة لأني مبعرفش ألعب "شلح" .. ومستحيل أعمل زيهم
 
الخميس، 19-11-2020 08:15 ص خلود عادل
سخرت الفنانة القديرة رجاء حسين من فساتين الفنانات في مهرجان الجونة ، مؤكدة أنها رفضت الحضور هناك.

وقالت في لقاء مع برنامج "حلو الكلام" : سؤال غريب مجاوبش عليه .. مهرجانات ايه؟ هو فيه دلوقت مهرجانات؟ .. زمان كان فيه مهرجانات وإبداع وحشمة وشوفي مهرجانات شادية وفاتن حمامة .. مستحيل تمسكي عليهم حاجة.

وأضافت: المهرجان مش إنك تلبسي .. المهرجان إنك تعملي دور حلو يأثر فيا .. مش باللبس هي.

وتابعت: أنا دعيت لمهرجان الجونة بس مروحتش لأني بعرف ألعب "كومي" لكن مبعرفش ألعب "شلّح" .. أنا طول عمري عايشة في البيئة اللي اتربيت فيها .. عمركم شوفتوني لابسة شيئا ما أو بعمل التصرفات بتاعتهم دي؟ .. إطلاقا.
 

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