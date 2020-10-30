كواليس إصابة سميح ساويرس بفيروس كورونا

الجمعة، 30-10-2020
10:29 م
المصريون
كشف المهندس سميح ساويرس
، رجل الأعمال، مؤسس مهرجان الجونة
السينمائي،
عن إصابته بفيروس كورونا
عندما كان في سويسرا، وكان ذلك في بداية انتشار الفيروس.
وأوضح في لقاؤه مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
، أنه ظل في المستشفى لفترة طويلة لتلقي العلاج،
والإصابة بهذا الفيروس ليس بالأمر السهل على حد وصفه، لافتاً أنه كان من أوائل المرضى الذين أخذوا عقار الراديميسيفير،
قائلا: "مضيت على تعهد إنى ممكن أموت أو أتعرض للخطر وقلتلهم هاتوه وخلاص
عاوز أخلص".
ووجه رساله لوزارة الصحة، قال المهندس ساميح ساويرس:
"لولا وجودها كشريك معنا وليس مراقب لم يكن سيكتب له النجاح وكانت غالباً
أعصابى هتفلت من تانى يوم.. فالدعم الذى قدمته لنا وزارة الصحة فى صورة شراكة وليس
رقابة أسهم في نجاح المهرجان.. وأعتقد ده عامل نجاحه".