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خالد الصاوي يفجر مفاجأة ويعلن عن ندمه لهذا القرار

خالد الصاوي
خالد الصاوي
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:13 ص المصريون
في لقاء للفنان خالد الصاوي وزوجته مع الإعلامية بوسي شلبي ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وتحدث عن العديد من الأسرار الخاصة به.
اعترف خالد الصاوي ان اصعب قرار أتخذه في حياته هو زواجه من زوجته "مي" لاسيما أنها كانت وقتها في العشرينات من عمرها وهو في الأربعينات من عمره، كما كان وقتها مصاب بفيروس سي وخاضع للعلاج.
كما أعلن عن ندمه الشديد لتأجيل الإنجاب قائلا: اعترف أني أخطأت خطأ كبير في تأجيل الإنجاب حتى بعدما تعافيت من فيروس سي وتعالجت كنت أؤجل الانجاب، وكانت زوجتي تتحدث معي دائما في هذا الامر الا انني كنت اقنعها بالتأجيل، واتمنى ان يعوضني الله الفترة القادمة حتى استطيع ان اعوضها عن هذا الحلم.
يشار إلي إن الفنان خالد الصاوي قد حصد "جائزة الإنجاز الإبداعي" في إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة.
 

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