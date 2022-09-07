فنانة شهيرة: رضوى الشربيني «خرابة بيوت» ومهمتها تهييج الحريم

الأربعاء، 07-09-2022
01:16 م
أثارت الفنانة عفاف شعيب
، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية بسبب
تصريحاتها الجريئة، خلال حلولها ضيفة على برنامج «البخت» الذي تقدمه خلود عزمي عبر
قناة الشمس.
أبرز تصريحات عفاف شعيب
في برنامج «البخت»
1_تريند الست مش
ملزمة دعوة لتخريب البيوت وإحنا ماشيين على السنة والشريعة الإسلامية.
2_المرأة ليها
حقوق والراجل له حقوق سبحوا وهتقوموا تلاقي الملائكة شيلاكوا وبتساعدكوا.
3_قعدت مع أمي 3
سنين في أمريكا أنا اللي بخدمها هناك مفيش خدامة مقيمة بيجوا كام ساعة بس والساعة
بتاعت الخدم غالية.
4_مبحبش كلام
رضوى الشربيني بتقوم الست على الراجل وتقوم الراجل على الست.
5_شائعة وفاتي
أضحكتني.. وجالي اتصالات كتير جدًا عرفت قد إيه الجمهور بيحبني.
6_العصمة لازم
تكون في أيد الراجل هي الدنيا انقلبت أنا ماشية بتعاليم ربنا وسنة الحبيب محمد.
7_نسب الطلاق
عالية عشان مفيش حد يوجههم والبرامج الدينية انقرضت تماما.
8_كان في فنانين
بيغيروا مني لأني اشتهرت أكتر منهم ولم أحقد طول عمري على أي فنانة.
وكانت قد أعربت الفنانة عفاف شعيب
عن استيائها الشديد من انتشار شائعة
وفاتها على بعض المواقع الإخبارية، مضيفة أن ما حدث قلة أدب من كاتب الخبر.
وعلقت شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر
جديدة»، الذي يبث على قناة Etc،
أن شائعة وفاتي سخيفة، مشددة على أنها تلقت العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية
من جميع أنحاء الوطن العربي للتأكد من صحة المعلومة.
وأضافت: «ليه إشاعة زي دي، وليه بتوجعوا قلوب الناس، كلنا هنموت وكلنا
مستنيين دورنا، لكن محدش يكتب إننا متنا ويزعلوا الناس، ومن فترة برضو كانت إشاعة
وفاة ميرفت أمين وخالد زكي».