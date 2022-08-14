«شطة».. رضوى الشربيني تكشف أغرب وصفة تفعلها لتكبير الشفايف

الأحد، 14-08-2022
09:00 ص
حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على
موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وصفتها الخاصة لـ تكبير الشفايف
.
قالت رضوى الشربيني خلال نشرها مقطع صغير من برنامجها هي و بس المذاع على
قناة سي بي سي سفرة، إن هناك وصفة سحرية تساعد على تكبير و توريد الشايف دون
اللجوء لأي عمليات تجميل.
كشفت رضوى الشربيني عن وصفتها السحرية لـ تكبير الشفايف
قائلة:" ضعي
قرفة، شطة
، فازلين طبي، زيت لوز حلو و جنزبيل، ثم ضعي المكونات على الشفايف حتى
تصبح مثل شفايف إنجلينا جولي.
تابعت: اتركي المكونات على الشفاه من 5 لـ 10 دقائق، ثم يغسل جيدا بالماء
الفاتر ثم ضعي سكراب سكر على الشفاة.
أضافت رضوى الشربيني أن هذه الوصفة تساعدك على تكبير الشفايف
و الاستغناء
عن البوتكس و الفيلر ويمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات ومكونات بسيطة.