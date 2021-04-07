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فنانة شهيرة تهاجم زملائها: المساجد اتقفلت بسبب غضب ربنا علينا من أعمالكم ولهوكم
فنانة شهيرة تهاجم زملائها: المساجد اتقفلت بسبب غضب ربنا علينا من أعمالكم ولهوكم
الأربعاء، 07-04-2021
09:01 ص
أحمد عادل شعبان
شنت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي هجوما شرسا على عدد من الفنانين بعد إعلانهم المشاركة بأعمال رمضانية.
وقالت في تدوينة عبر فيس بوك: بجد مقدرين تضحياتكم الفظيعة في سبيل شهر ربنا .. شهر الرحمة والمغفرة والصلاة والصوم والذكر وأنكم مصممين تضيعوه علينا كأن رمضانا غير رمضانكم استغفر الله.
وأضافت: كأن رمضان مش هيبقى رمضان من غير المسابقات والمسلسلات واللهو اللي أغضب ربنا علينا .. العمرة اتمنعت والمساجد اتقفلت .. رحمة ربنا اللي محتاجينها دلوقت اللجوء له مش لمسلسلاتكم حتى لو صحابي هيزعلوا مني بس ربنا بيقولكم سيبوا رمضان لأهل رمضان .. اتقوا الله يجعلنا مخرج ويرفع البلاء والوباء .
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مصر
المصريون
مسلسلات رمضان
ميار الببلاوى
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