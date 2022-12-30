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فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل بعدما تعرضت لحملة تنمر

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وفاء سالم
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الجمعة، 30-12-2022 05:41 ص نسمه عبد الوهاب
 ظهرت الفنانة السورية وفاء سالم في فيديو لتعلن اعتزالها وابتعادها عن الساحة الفنية.
وقالت إن صورتها التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أظهرتها بشكل مختلف عن المعتاد كانت "صعبة جدا" وتسببت في تلقيها مكالمات من كل دول العالم .
وأضافت أنها تلقت تليفون من كاليفورنيا عرضوا عليها العلاج هناك على "كونسلتو طبي" بجانب مكالمات عديدة أخرى لم تتوقف، وطلبوا أن تأتي مع عدد المرافقين الذين تحتاجهم.
وتابعت: تلقيت مكالمات من السعودية ومن تونس ومن العراق، ومازالت الناس بتطمن عليّ، وحبيت أقولكم من قلبي أتمنى يكون فيه تواصل شخصي، وأعمل قناة للرد على كل الأسئلة.
وبدأت الفنانة في شرح معاناتها، وكذلك عن تجربتها في التمثيل، متابعة: اشتغلت مع عمالقة وعظماء منهم أحمد زكي والمخرج عاطف سالم، مختتمة: قررت أزيح الحجر من على قلبي وأعتزل التمثيل وهقول الأسباب قريبا .
 

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