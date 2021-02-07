الأحد 07 فبراير 2021
توقيت مصر 13:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المالية : صلاحية ٣ أشهر لرقم القيد الجمركي المبدئي

برلماني : دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد الحصيلة الضريبية ويقلل من عجز الموازنة

زلزال قوي يضرب الفلبين

القضاء الإدراي يصدم مرتضى منصور بقرار جديد

شاهد/ أخطر عملية اغتيال لابنة النبي الكبرى.. ماذا فعل الرسول مع القاتل؟

قناة عربية مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتُحمل المرأة سبب التحرش

«أبي الطب الإسلامي» في إيران: لقاح كورونا يسبب الشذوذ

النبوي بمنطقة سقارة لتصوير فيلم عن الحضارة المصرية

ترامب يعود لمواقع التواصل بمنصة غريبة

ADS
 

فنانة شهيرة: تزوجت في السر لمدة 5 سنوات .. وهذا سبب قبولي بالصمت على هذه الزيجة

فنانة
فنانة شهيرة: تزوجت في السر لمدة 5 سنوات .. وهذا سبب قبولي بالصمت على هذه الزيجة
 
الأحد، 07-02-2021 09:07 ص المصريون
كشفت فنانة شهيرة عن أسباب زواجها في السر لمدة 5 سنوات كاملة .

وقالت الفنانة السورية صفاء سلطان: تزوجت مرتان وليس ثلاث مرات مثلما يزعم
البعض.

وأضافت: المرة الأولى كان زواجا تقليديا ، أما المرة الثانية تزوجت سرا وقبلت بهذا الشرط لأني كنت أحب هذا الشخص ومستعدة لفعل أي شيء حتى أكون معه.

وتابعت: لكن بعد خمس سنوات مللت من كوني زوجة سرية.

واستدركت: ابنتي ارتدت الحجاب عندما كان عمرها 12 سنة ، واعتقدت حينها أنها ارتدته عن قناعة لكني فوجئت بعد ذلك أنها كانت تتعرض للترهيب من معلمة في مدرستها ولهذا فإن الحجاب أمر شخصي وأنا أحبه لكن لا يمكن إجبار ابنتي على ارتدائه .
 

إقرأ ايضا

20210114115702572

القضاء الإدراي يصدم مرتضى منصور بقرار جديد

89026._________65

شاهد/ أخطر عملية اغتيال لابنة النبي الكبرى.. ماذا فعل الرسول مع القاتل؟

Capture

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتُحمل المرأة سبب التحرش

أخبار متعلقة

ميدو

ميدو: بيراميدز قضى على مستقبل رمضان صبحي هذا التصرف السيء

عزت العلايلي

هكذا تحدث عزت العلايلي عن الموت قبل وفاته بأيام

فنانة

بعد طلاقها من فنان .. حادث مروع لإعلامية أهلاوية شهيرة

الجزيرة

مذيع الجزيرة: الأمير محمد بن سلمان أبهرني حين قام بهذا التصرف

الإعلامي وائل الإبراشي

فيفي عبده تفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي: حد يرد عليا

أحمد السقا

تصرف غير متوقع من والد زوجة أحمد السقا بعد تدهور حالته بسبب كورونا