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فنانة شهيرة تثير ضجة بجلسة مساج شبه عارية على يد ابنها (فيديو)

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جلسة مساج نادين الراسي
Native
Teads
الأحد، 05-02-2023 11:37 ص

 

 

أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو بجلسة مساج في عيادة طبية.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله رواد السوشيال ميديا نادين الراسي في أثناء خضوعها لجلسة مساج على يد ابنها المعالج الفيزيائي مارك حدشيتي.

 

وأثار الفيديو موجة من الجدل، حيث اعتبره البعض ظهورا غير لائق للفنانة اللبنانية، فيما رأى آخرون أنه مجرد دعاية لابنها.

 

وكانت نادين ودعت شقيقها جورج الراسي في 27 أغسطس 2022 في حادث سير بعد اصطدام سيارته بحاجز وسطي في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، أثناء عودته من سوريا عقب إحياء حفل هناك.

 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا


 

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