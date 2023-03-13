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فنانة شهيرة: الفن مش حرام بس شياطين الإنس بينتجوا أعمال تحارب الدين

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لبنى ونس
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الإثنين، 13-03-2023 11:58 ص

 

 

كشفت الفنانة لبنى ونس، رأيها في الأعمال الفنية التي قدمت خلال الفترة الماضية، من خلال تناول مواضيع مختلفة عن المجتمع، مؤكدة أن الفن رسالة سامية ولا بد أن الموضوعات التي تطرح تساعد المجتمع للنهوض بيه.

 

وقالت لبنى ونس، في تصريحات صحفية: عمر الفن ما كان حرام، ولكن شياطين الإنس الفترة الحالية بينتجوا أعمال تحارب الدين، والفترة اللي فاتت التبس الأمر على الجمهور ما بين الجيد والسيء، وأصبح معظم الأفلام أو المسلسلات اللي بتتعرض على الساحة، بتقدم صورة سيئة.

 

وأشارت لبنى ونس، أن السيئات التي توجد في المجتمع، هي من أفعال العباد، الذي نسوا أنفسهم، إذ قالت: اللي بيحصل من السيئات الموجودة دي من نفوس الناس اللي  نسيت ربنا، ونسيت تعطف على بعض، ياريت نرجع لربنا عشان يكرمنا ويرزقنا.

 

تصريحات لبنى ونس

وسبق، وتحدثت  لبنى ونس، رأيها حول عدم مشاهدة الأعمال الدرامية في شهر رمضان، وقالت إنها لا تفضل متابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، بسبب انشغالها بالتصوير، واستكمال باقي الشهر في تأدية فروض الله والنوافل.

 

وتابعت لبنى ونس: مش بتفرج  على أعمال في رمضان كفاية علينا التصوير، وما تبقى من رمضان  بحاول أشوف فروضي ونوافلي عشان ربنا يكرمني.

 

 

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