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فنانة شهيرة: "أنا عندي 28 سنة ولسه مبلغتش"

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ارشيفية
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الأربعاء، 22-02-2023 12:04 م

 

أكدت الفنانة شيرين رضا أنها تشعر كما لو كانت "بنت صغيرة عندها 28 سنة"، معتبرة أنها لا تزال تعيش طفولتها حتى الآن.

 

وقالت شيرين رضا، خلال حلولها ضيفة على برنامج abtalks مع الإعلامي أنس بوخش، إن والديها رزقا بها بعد 6 سنوات من الزواج، وأن والدها كان يريد فتاة؛ لذا كانت المدللة في البيت.

 

وأضافت أن والدها رغم ذلك كان يعلمها المسئولية والاعتماد على النفس منذ الصغر، موضحة أن جمالها كان مثار قلق من ناحيته.

 

وتابعت: "والدي قالي وأنا صغيرة أنت حلوة أوي وده هيسبب لك مشاكل كتيرة، قلت له إيه ده ليه؟ لكن اكتشفت أن لما بتكون صغير في السن مبتفكرش في اللي هيحصل، ولما كبرت فهمت أن الجمال بيخلي الستات هتغير والرجالة هتحاول تقرب منك.

 

واعتبرت شيرين أن "الجمال ليه تمن لازم تدفعه ومينفعش تعتمد عليه عشان تلاقي حياة أفضل لأنه ممكن يضيع في لحظة".

 

وأشارت إلى أنها لا تزال تعيش طفولتها، مضيفة: "شايفة نفسي بنت عندها 28 سنة ولما توصل 30 سنة بتكون بلغت وأنا لسه مبلغتش ومش بحاول أصغر نفسي وأتصرف كطفلة".

 

 

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