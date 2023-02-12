أول صور لـ علا غانم من داخل المستشفى بعد ضربها من قبل بلطجية

تعرضت الفنانة "علا غانم" لأزمة صحية ، خلال الساعات الماضية ،
ونقلت إلى المستشفى في غرفة العناية المركزة ، حيث تعاني من ارتجاج في المخ ، وشرخ
في الضلع السادس من القفص الصدري، جراء تعرضها لاعتداء من مجموعة من البلطجية إثر
نشوب خلافات زوجية حسب قولها.
وقالت كاميليا ابنة الفنانة علا غانم في تصريحات إعلامية ، حول حالتها
الصحية: "للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من إرتجاج في المخ وكسر في
العظام ونزيف داخلي".
الجدير بالذكر أنه منذ أيام كشفت علا غانم ، خلال مداخلة هاتفية لها مع
برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب ، عن وجود خلاف حاد مع طليقها رجل
الأعمال المصري عبد العزيز حسن، والذي اتهمته باقتحام منزلها برفقة بعض الأشخاص
" بلطجية " وقاموا بالاعتداء عليها وطردها من منزلها في المريوطية،
وأكدت أن زوجها هجم على حراس العقار واعتدى عليهم بالضرب قبل اقتحامه المنزل.