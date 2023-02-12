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أول صور لـ علا غانم من داخل المستشفى بعد ضربها من قبل بلطجية

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أول صور لـ علا غانم من داخل المستشفى بعد ضربها من قبل بلطجية

cdn4.premiumread
علا غانم
Native
Teads
الأحد، 12-02-2023 10:22 ص

 

تعرضت الفنانة "علا غانم" لأزمة صحية ، خلال الساعات الماضية ، ونقلت إلى المستشفى في غرفة العناية المركزة ، حيث تعاني من ارتجاج في المخ ، وشرخ في الضلع السادس من القفص الصدري، جراء تعرضها لاعتداء من مجموعة من البلطجية إثر نشوب خلافات زوجية حسب قولها.

 

وقالت كاميليا ابنة الفنانة علا غانم في تصريحات إعلامية ، حول حالتها الصحية: "للأسف والدتي حالياً في المستشفى، وتعاني من إرتجاج في المخ وكسر في العظام ونزيف داخلي".

 

الجدير بالذكر أنه منذ أيام كشفت علا غانم ، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب ، عن وجود خلاف حاد مع طليقها رجل الأعمال المصري عبد العزيز حسن، والذي اتهمته باقتحام منزلها برفقة بعض الأشخاص " بلطجية " وقاموا بالاعتداء عليها وطردها من منزلها في المريوطية، وأكدت أن زوجها هجم على حراس العقار واعتدى عليهم بالضرب قبل اقتحامه المنزل.

 

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