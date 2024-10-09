فنانة خليجية شهيرة تصدم الجميع: أختي خانتني مع زوجي(فيديو)





روت الفنانة الكويتية شوق الموسوي، تفاصيل زواج أختها من طليقها بعد أن صرفت عليها من أموالها، وأشترت لها بيتاً.

وقالت الموسوي خلال بودكاست تحت الصفر :"يومها كسرت البيت كله، نفسيتي انهارت، كنت أخذ علاج نفسي وكورتيزون، نفسيتي تحت الصفر، نوم ما كنت أنام أكل ما كنت أكل، كنت أخذ حبوب منوم وأنام".

وروت مكالمتها مع أختها حيث سألتها سؤالاً واحداً :"هل أنتي بكامل قواك العقلية؟"

وأضافت:" لا تقولي منتج أو مخرج عصبي، هم أشرف من ناس من بعض الناس اللي بحياتنا، الوسط الفني لبسني وعيشني بعز ركبني سيارة، جبت لولدي أحسن مدرسين".

وتابعت :"لكن ما جت واحدة من الممثلات أخذت مني طليقي، أو فكرت فيه، الوسط الفني مو سيء".