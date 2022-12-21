فضيحة جنسية تهز عمارة الوراق.. بطلتها ابنة البواب

ارشيفية

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أحال المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة المتهم بخطف خطيبته وهتك عرضها بالوراق إلى الجنايات واستمعت النيابة العامة إلى شهادة البوابة والدة المجني عليها.





شهادة والدة المجني عليها

س/ كيف نشأت العلاقة بين ابنتك وسواق التوكتوك؟



ج/ معرفش هما اتعرفوا على بعض ازای.



س/ وإلي أي مدى تطورت تلك العلاقة بينهما؟



ج/ هما في الأول كانوا مخطوبين وبعض كدة الخطوبة اتفركشت وأول امبارح كلمنى وقاللي إن هما مارسوا العلاقة سويا وساعتها أنا اتصدمت، وإمبارح لما روحت القسم وشوفتها لقيتهم بيقولوا إنى هما متجوزين عرفي



س/ متى وأين حدث ذلك؟



ج/ انا بنتى فاديه لما قالتلي أول مرة إن هي اتعرفت عليه كان من حوالی ۹ شهور، ولما اتخطبوا كان من حوالي 6 شهور، ولما فسخنا الخطوبة كان من حوالي ٢٠ يوم ولما بنتى فاديه هربت وسابت العمارة كان يوم.. الأربعاء اللي فات وساعتها هربت من العمارة اللى احنا شغالين فيها ولما كلمنى وقاللى انا وبنتك نمنا مع بعض ولازم نتجوز ونكتب كان أول امبارح.



س/ وما هي علاقتك تحديدا بالمتهم وهل من ثمة خلافات بينكم؟



ج/ أنا كل علاقتي بيه إنى هو خطب بنتي من حوالی ست شهور وبعديها لما لقيناه مش کویس فركشنا الخطوبة



س/ وما هي علاقة نجلتك بالمتهم؟



ج/ إنى هما اتخطبوا فترة عشان كانوا بيحبوا بعض وبعديها فركشنا الخطوبة وامبارح في القسم اتفاجئت أنهم موجودين واتجوزوا عرفي



س/ وما سبب الخلاف القائم بين نجلتك والمتهم آنذلك؟



ج/ معرفش هي بنتي قالتلي إحنا اتخانقنا مع بعض عادي



س/ وما الذي حدث عقب فسخ الخطبة؟



ج/ بنتى كانت عمالة تقولى كل شوية عايزين نرجع لبعض واحنا لبعض وانا كنت برفض لحد ما لقيتها سابت العمارة يوم الأربعاء اللي فات وهربت معاه وبعدها بكام يوم كلمني وقالي أنه غلط معاها ولازم يصلح غلطته ويتجوزها وأنا انهارت وأصريت اقدم بلاغ ضده وفوجئت بيهم في القسم قدامي وبيقولولي اتجوزنا عرفي وانا عايزاه يتعاقب



جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة بغير قوة أو تهديد بأن اختلى بها على إثر خطبتهما مستغلا حداثة عهدها وعاشرها معاشرة الأزواج.