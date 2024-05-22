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فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين

فد
فدوى مواهب
الأربعاء، 22-05-2024 12:02 م


حرصت المخرجة فدوى مواهب، على الرد الهجوم الذي تعرضت له بسبب ما تردد عن حديثها عن تحذيرها الفتيات من ارتداء الهوت شورت بالمنزل.

المخرجة فدوى مواهب، قامت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، بنشر صورة لها أثناء إلقاء الدروس الدينية، وعلقت على الجدل المثار.

وكتبت فدوى،:"العتب على النظر دول اطفال؟ ولا بنات بالغين حتى سن الـ 21؟".

 

وتابعت،:" بس حقول إيه؟ ماهو محدش من اللي بيهاجم تحرى ولا أتفرج على أصل الفيديو أصلا، أجندات ولجان و معروف مين وراهم".

 

ونشرت فدوى، الآية القرآنية،:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

 

وفي ختام تعليقها، كتبت ،:"غيبة وبهتان وقذف محصنات وخوض فى الأعراض وإن شاء الله القصاص يوم القيامة".

 

وأضافت ،:" سئِلَ رسولُ اللهِ أيُّ الناسِ أشدُّ بلاءً قال الأنبياءُ ثم الأمثلُ فالأمثلُ يُبتَلى الناسُ على قدرِ دِينِهم فمن ثَخنَ دِينُه اشتدَّ بلاؤه ومن ضعُف دِينُه ضعُفَ بلاؤه وإنَّ الرجلَ لَيصيبُه البلاءُ حتى يمشيَ في الناسِ ما عليه خطيئةٌ ".

 

المخرجة المعتزلة فدوى مواهب، تصدرت مؤخرا قوائم مواقع التواصل، بالتزامن مع توالي نشرها فيديوهات ذات مغزى ديني، عبر قناتها في موقع يوتيوب.

 

المخرجة فدوى مواهب، قامت عبر قناتها في موقع يوتيوب، بنشر فيديوهات موجهة إلى الأطفال، في صورة دروس دينية.

 

وقدمت فدوى، حلقات عن العقوق بالوالدين، وقصص الأنبياء، والفرق بين الذنوب و السيئات، غيرها.

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