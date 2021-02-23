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فجر السعيد تصف «إليسا» بـ«البطلة» بعد تصريحاتها عن إسرائيل

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فجر وإليسا
 
الثلاثاء، 23-02-2021 09:23 ص المصريون

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على تصريح المغنية اللبنانية إليسا الخاص بإسرائيل ، ووصفتها بـ “البطلة”.
وقالت فجر السعيد في تغريدتها : “كل يوم يمر أزداد احتراماً وتقديراً لهذه الفنانة … لم أر نجمة تقول رأيها بحرية دون خوف من ردة فعل الجمهور مثلها.. بطلة في زمن من لا يهاب إرهاب السوشيال ميديا واللجان الإلكترونية ويصرح برأيه بحرية هو البطل الحقيقي”.
وكان حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، احتفى على موقع “تويتر”، بتصريحات الفنانة اللبنانية “إليسا” بشأن إسرائيل.
وتضمنت تغريدة الحساب صورة للفنانة “إليسا” وعليها التصريح المنسوب إليها: “أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا”، وذلك خلال مقابلة مع قناة “إم تي في” اللبنانية.
وعلق حساب “إسرائيل بالعربي”، بقوله: “كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق، الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان”.


 

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