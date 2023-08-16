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فتحت هدومها وضعفت.. اعترافات سائق "إن درايف" المتهم بهتك عرض فتاة أكتوبر

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ارشيفية
الأربعاء، 16-08-2023 10:07 ص

تفاصيل جديدة كشفها سائق ان دريف المتهم باغتصاب فتاة أكتوبر، أثناء التحقيق معه أمام النيابة، حيث أحال المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لـ نيابة أكتوبر الكلية، سائق يعمل بتطبيق ان درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطن عفتها وتقبيلها.
وأكد المتهم سائق ان دريف، حينما وجهت له النيابة سؤال عن سبب استقلال المجني عليها، قائلا:"هي كانت راكبة معايا من مدينة نصر عشان اوصلها أكتوبر من برنامج ان درايف".. ووجهت له النيابة سؤال عن سبب قيامه بالتوجه بها لطريق الواحات - ٦ أكتوبر رفقتها.. فاجابت:"انا كنت رايح اوصلها للمكان بتاعها في أكتوبر وده الطريق".
وسألته النيابة عن التصرف الذي بدر منه حال وصوله لذلك المكان تحديداً.. فاجاب قائلا:"هي قالتلي انها تعبانة وصدرها وجعها وعايزة ترجع فأنا ركنت وفتحتلها الباب.. فسالته النيابة عن التصرف الذي بدر من المجني عليها حال قيامه بالتوقف..قال:"هى فضلت تفتح في هدومها من فوق وصدرها كان باين وجسمها كله باين فأنا ضعفت".
س: وما مدى قيامك بملامسة مواطن عفتها ؟
ج /انا فضلت ابوس فيها وامسك صدرها من فوق الهدوم ولما هي صرخت انا بطلت
س /وما مدى رضاء المجني عليها آنذاك؟
ج /هي كانت موافقة في الأول واستدرجتني بس بعد كدة صرخت ومكنتش موافقة
س/ ما مدى قيامك بالاستمرار بملامستها حال قيامها بالصراخ وعقب قيامك بتهديدها؟
ج انا معملتش حاجة تاني بعدها
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( ان درايف) لإيصالها إلى وجهتها وحضر اليها قائد للمركبة الآلية لتوصيلها إلى وجهتها وما ان وصل إلى مكان خال عن أعين المارة حتي أوقف السيارة، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس وموطن العفة منها بكلتا يديه.

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