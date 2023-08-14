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" انفرد بيا في عربيته وتحسس جسمي".. نجل شيف شهير يهتك عرض فتاة بسيارته

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ارشيفية
الإثنين، 14-08-2023 12:08 م


كشفت التحقيقات في قضية اتهام نجل شيف شهير بهتك عرض فتاة داخل سيارته التي يعمل عليها سائقًا لشركة شهيرة خاصة، تفاصيل ما حدث.
وأسندت النيابة المختصة للمتهم أنه هتك عرض المجني عليها "ك. ب"، فتاة أجنبية، بالقوة حينما سنحت له فرصة تواجدها منفردة بمركبته الأجرة، وحسبها فريسة سهلة فباغتها واستطالت يده إلى موطن العفة من جسدها (يديها - ساقها) فأخل بذلك بحيائها إخلالا جسيمًا - وفق ما جاء في وصف أمر الإحالة.
وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض الفتاة ومحاولة مواقعتها، التي تصل عقوبتها في قانون العقوبات للسجن المشدد، وتنص المادة 268 أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد".
وقالت الفتاة في التحقيقات: "اللي حصل أني كنت راكبة مع سائق تبع شركة من شركات السيارات الساعة 1 ظهرًا قدام كمبوند في الشيخ زايد وكان معايا صاحبتي ولما هي نزلت تجيب حاجات من البقالة، لقيت السواق بدأ يمسك إيدي الشمال ولمس جسمي ولما كنت بقوله أنا مبحبش حد يلمسني كمل كأنه مش سامعني".
وأضافت: "أنا أول ما ابتدى يعمل كدة قعدت أصوره على الموبايل وفضل يلمسني لحد ما صاحبتي رجعت من محل البقالة وبعدها نزلت أنا وهي من العربية وأختي صورت العربية وروحنا على طول القسم في نفس اليوم واديتهم التصوير وتاني يوم عرفت إنه اتقبض عليه".
وتابعت: "المتهم استغل أن صاحبتي نزلت البقالة وفضل يمسك إيدي ويلمس جسمي لأني كنت قاعدة على الكرسي اللي جنب السواق وقتها أنا معرفتش أتصرف وكنت متوترة واتكسفت من اللي هو عمله عشان كدة قعدت أصوره".

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