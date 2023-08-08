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اعترافات سائق "إن درايف": "فتحت صدرها وجسمها كله بان وانا ضعفت"

ممارسة-داخل-السيارة
ارشيفية
الثلاثاء، 08-08-2023 11:24 م


أحال المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، سائق يعمل بتطبيق ان درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطن عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها واستمعت النيابة لأقوال الضحية.

 

س /ما سبب استقلال المجني عليها ؟

 

ج / هي كانت راكبة معايا من مدينة نصر عشان اوصلها اكتوبر من برنامج ان درايف

 

 س: وما هو سبب قيامك بالتوجه بها لطريق الواحات - ٦ اكتوبر رفقتها؟

 

ج/ انا كنت رايح اوصلها للمكان بتاعها في أكتوبر وده الطريق

 

 س/ وما التصرف الذي بدر منك حال وصولك لذلك المكان تحديداً ؟

 

 ج /هي قالتلي انها تعبانة وصدرها وجعها وعايزة ترجع فأنا ركنت وفتحتلها الباب

 

س/ ما التصرف الذي بدر من المجني عليها حال قيامك بالتوقف؟

 

ج/ هى  فضلت تفتح في هدومها من فوق وصدرها كان باين وجسمها كله باين فأنا ضعفت

 

 س: وما مدى قيامك بملامسة مواطن عفتها ؟

 

ج /انا فضلت ابوس فيها وامسك صدرها من فوق الهدوم ولما هي صرخت انا بطلت

 

س /وما مدى رضاء المجني عليها آنذاك؟

 

ج /هي كانت موافقة في الأول واستدرجتني بس بعد كدة صرخت ومكنتش موافقة

 

س/ ما مدى قيامك بالاستمرار بملامستها حال قيامها بالصراخ وعقب قيامك بتهديدها؟

 

ج انا معملتش حاجة تاني بعدها

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها ، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( اند درايف) لإيصالها إلى وجهتها وحضر اليها قائد للمركبة الآلية لتوصيلها الي وجهتها وما ان وصل إلى مكان خال عن أعين المارة حتي أوقف السيارة، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس ثدييها وموطن العفة منها بكلتا يديه.

 

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