غير متوقع.. شيرين: تركي آل الشيخ أطلق علي هذا الاسم

الأربعاء، 13-03-2024
11:04 ص
كشفت الفنانة شيرين
عبدالوهاب، عن تفاصيل دعم المستشار تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية
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وقالت "عبد الوهاب"، ضيفة الحلقة الثانية من برنامج "بودكاست Bigtime"، تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، المذاع عبر فضائية "MBC"، مساء الثلاثاء: "المستشار تركي آل الشيخ
كلمني وقالي مكانك فاضي" ويجب أن تعودي للغناء مرة أخرى".
وتابعت: "أنا اتفاجئت أن المستشار تركي آل الشيخ
أطلق عليا اسم مارادونا الفنانات"، مرادفة: "أنا بحب مارادونا وكنت بقرأ عنه مقالات كتير بشوف فيه شبه مني".
وأضافت: "لما تركي آل الشيخ
كلمني حسيت أن ليا ضهر، وناس كتير وقفوا جنبي كتير وكل هذا الحب أدفئني ورجعني أقف على رجلي تاني".
يذكر أن، محكمة جنح الشيخ زايد، غرمت المطربة شيرين
عبد الوهاب 5 آلاف جنيه؛ بتهمة السب والقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر.
وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين
عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر وحملت رقم 2070 لسنة 2023 أن المطربة شيرين
عبد الوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.