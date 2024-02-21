تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة من داخل منزل نجاة الصغيرة بمصر

الأربعاء، 21-02-2024
03:05 ص
نسمه عبد الوهاب
استضافت الفنانة نجاة الصغيرة، في منزلها بالقاهرة، أمس الأحد، المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور مصر حالياً.
ونشر تركي آل الشيخ
، على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة من داخل منزل "نجاة"، وكتب معلقاً: "في زيارة للأستاذة الكبيرة الغالية نجاة الصغيرة في منزلها الكريم، سعيد بمقابلتها وهناك مفاجأة في الطريق.. ربنا يحفظها".
ويأتي هذا اللقاء بعد أن أعلن تركي آل الشيخ
عن دعمه للسينما المصرية بمبلغ 4 مليارات جنيه، في إطار التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، والذي يشمل أيضاً تنظيم حفلات "ليالي سعودية مصرية" في دار الأوبرا المصرية.
يذكر أن نجاة الصغيرة، كانت قد أطلت على جمهورها بعد غياب قارب 20 عاماً، وذلك خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم في السعودية نهاية يناير المنقضي.