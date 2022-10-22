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«غدرت به بعد مواقعته في الحرام».. تفاصيل تخلص ربة منزل من عشيقها بالقطامية

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السبت، 22-10-2022 11:00 ص



قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس ربة منزل و٣ أشخاص أخرين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخلص من شخص انتقاما منه على ابتزاز وتصوير السيدة في أوضاع مخلة معه بالقطامية.

وكلفت نيابة القاهرة الجديدة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

لم تجد سيدة وسيلة للانتقام من سائق سوي قيامها بالاستعانة بأهليتها وإخبارهم بقيامه بتصويرها وإبتزازها، حيث اتفقوا فيما بينهم على اختطافه والتعدى عليه بالضرب بقصد مسح الفيديوهات والصور من هاتفه، إلا إنه لفظ أنفاسه الأخيرة .
وتم ضبط المتهمين وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرضهم علي النيابة للتحقيق.
بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقي قسم شرطة القطامية في القاهرة، بلاغا من مواطن قرر باختفاء شقيقه الذي يعمل سائق من الشقة محل سكنه، وتبين وجود آثار دماء واختفاء متعلقاته الشخصية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية في القاهرة، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص وربة منزل لها معلومات جنائية من منشأة ناصر، فتم استهدافهم وضبطهم.
واعترفوا أمام الأجهزة الأمنية في القاهرة بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظرًا لوجود علاقة بين المجنى عليه والمتهمة الثانية وقيام المجنى عليه بتصويرها وإبتزازها مما دعاها إلى إخبار أهليتها، وعقب علمهم اتفقوا فيما بينهم على إختطافه والتعدى عليه بالضرب بقصد مسح الفيديوهات والصور من هاتفه المحمول .
وأكمل المتهمون أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنهم فى سبيل ذلك توجهوا إلى شقة المجنى عليه واصطحبوه لشقة ملك أحد المتهمين، وأضافوا بقيامهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء مما أدى إلى حدوث إصاباته والتى أودت بحياته.

وبإرشادهم عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة على جثة المجنى عليه داخل الشقة، كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وكذلك 3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

باستدعاء شقيق المجنى عليه اتهمهم بقتل شقيقه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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