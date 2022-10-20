المنتقبة صاحبة الفيديوهات الجنسية تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة صادمة (فيديو)
السيدة المنتقبة
Native
Teads
الخميس، 20-10-202209:26 ص
خرجت سيدة ظهرت في فيديوهات جنسية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي
وجروبات في محافظة كفر الشيخ، عن صمتها وفجرت مفاجأة بشأن هذه الفيديوهات، مؤكدة
أنها هي من تظهر فيها وأن الرجل الذي معها هو زوجها ووالد أبنائها وأنه صورها دون
علمها ويبتزها للرجوع إليه.
وقالت إن طليقها نشر صور ومقاطع فيديو، لهما أثناء ممارسة العلاقة الحميمية
داخل غرفة النوم، لإجبارها للعودة إليه بعد طلاقهما، وذلك في كفر البطيخ بمحافظة
كفر الشيخ.
وأكدت السيدة ، أن ما تتعرض له من جانب طليقها، نوعا من الابتزاز، المدمر،
الذي دمرها هي وأبنائها.
وأوضحت، أن مدة زواجهما استمرت ٨ سنوات، مشيرة إلى شعورها بالصدمة بسبب
نشره لهذه الصور والمقاطع، قائلة: "الزوجة بطبيعة الحال تتحامى في زوجها، لا
أن يفضحها بهذه الطريقة".
وأشارت إلى أن الزوج كان قد ركب كاميرات مراقبة داخل غرفة نومهما، وقام
بتصويرها أثناء العلاقة الحميمة دون علمها.
وأضافت باكية، أنه لجأ لنشر هذه المقاطع على صفحات مواقع الاجتماعي، وفي
الدردشات الخاصة، وعلى جروبات الجامعات، وذلك لفضحها وإجبارها على العودة إليه، وفق القاهرة 24.
ولفتت السيدة، إلى أنها لجأت للطلاق بسبب سوء العشرة ومعاملته السيئة لها
ولأولادها، والإهانات المتكررة، بالإضافة إلى تكرار طردهم من المنزل، مؤكدة أنه
يريد أن يردها إلى عصمته بالإكراه.
وأردفت: "كونك عايز ترجعني بالإكراه، حرام، وربنا لا يرضى بذلك".
ونوهت إلى كمية محاضر الشرطة المحررة ضده، بسبب تكرار تهديدها ومحاولة
التعدي عليها بالضرب والقتل، وأنه محال للجنايات.