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غادة عبد الرازق: كنت هخلص على نفسي وبتعالج نفسيًا من 30 سنة

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غادة عبد الرازق
السبت، 07-10-2023 02:30 م نسمه عبد الوهاب
كشفت غادة عبد الرازق تفاصيل تجربتها مع الأطباء النفسيين، موضحة أنها كادت أن تقتل نفسها في وقت من الأوقات، وأكدت غادة عبد الرازق إلى أنها لم تستطع أن تغير طبيبها النفسي الذي يعالجها منذ 30 عامًا.

قالت غادة عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية: «أنا مريت بالتجربة دي مرتين، رحت لدكتور كبير جدًا اسمه عظيم وقولتله وأنا ماشية أنت محتاج حد يعالجك، هو كبير في السن دخلت لاقيته بيلف بالكرسي قولت يمكن حاجة وقعت منه ومستنية إنه يقولي اقعدي، وبحكي له وأنا بكلمه بيلعب في كل حاجة حواليه، ومكنش في أي اتزان، في الآخر قولتله أنا هعمل إيه؟ قالي إنتي هتاخدي الأدوية دي شهر وتجيلي، وأنا خارجة لاقيته بيلف بالكرسي تاني وكنت مغلولة منه».


واستكملت غادة عبد الرازق حديثها، وقالت: «يومها خدت الأدوية واتنكست، والساعة 2 بالليل كنت هعمل جريمة قتل في نفسي، كنت بترعش وجابولي الدكتور بتاعي، وقالهم متستخفوش بالموضوع ده لأن الأدوية دي بتأثر على المخ».
وتابعت: «أنا لازم أتكلم مع حد يا اما هتجنن لازم حد يسمعني، الدكتور ده بيوصل لحاجات مخزونات ممكن نتكسف نحكيها لأقرب الناس لينا، والدكتور بتاعي اللي من 30 سنة هو اللي معايا دلوقتي، وباخد أدوية نفسية من 30 سنة وبقول الحمد لله».



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