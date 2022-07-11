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عين شمس.. فشل في معاشرة زوجة عمه فقتلها

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الإثنين، 11-07-2022 11:39 ص

أقدم شاب على إنهاء حياة سيدة داخل منزلها في منطقة عين شمس، بعد أن فشل في الاعتداء عليها جنسيًا ومقاومتها له.
وتبين من التحريات أن القاتل نجل شقيق طليق المجني عليها وكان يتردد عليها لأخذ ابنتها إلى أهل طليقها لرؤيتها.
ومع الوقت نشأت علاقة صداقة بين المجني عليها والجاني دون أي تجاوز، لكن الأخير ظن أنها تبادله شعور عاطفي على غير الحقيقة وفق التحريات.
وقبل 4 أيام علم القاتل أن السيدة جالسة بمفردها في المنزل وانتهز الفرصة وتوجه إليها وفاجئها بمحاولة تقبيلها واغتصبها لكنها قاومته.
ظل الجاني لنحو 10 دقائق يحاول الاعتداء على المجني عليها، وحينما عجز دفعها بالحائط فسقطت على الأرض تنزف الدماء، أكمل جريمته وكتم أنفاسها حتى الموت.
واكتشفت ابنة المجني عليها الواقعة بعدما طرقت على باب المنزل دون رد، فلجأت لعدد من الجيران الذين كسروا باب الشقة واكتشفوا الجريمة وأبلغوا الشرطة.
حضرت قوات الأمن إلى محل الجريمة وتوصلت إلى هوية القاتل من كاميرات المراقبة ومشاهدة عدد من الجيران للجاني دخوله المنزل قبل الواقعة بعدة ساعات.
ألقت جهات الأمن القبض على الجاني وسلمته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
 

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