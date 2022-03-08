عمرو أديب يخرج عن صمته ويرد على تقرير مُحرج نشرته «الجزيرة» عنه

الثلاثاء، 08-03-2022
02:17 م
انتقد الإعلامي عمرو أديب
، الثلاثاء، قناة الجزيرة
القطرية بسبب ما وصفه
بـ"الاجتزاء" لحديثه حول أزمة أسعار المواد الغذائية في البلاد وتجنب
شراء "البيض الأورجانيك" مؤكدا أنه اعتاد على "الترصد".
وقال أديب في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "فى
نفس الحلقة ونفس الموضوع اتكلمت عن ازاي الناس تشتري الأرخص وتختار المحلات اللي بتبيع
الاساسيات الثابته من غير زيادة واتكلمت عن دور الدولة فى ضرب الاحتكارات وما كان
موضوع البيض الاورجانيك إلا انتقاد للناس اللي محبكاها قوي وتشتكى من أشياء تافهه.
ثوانى والجزيرة مصر سابت ساعة كلام"، حسب قوله.
وتابع الإعلامي عمرو أديب
قائلا: "واشتغلت عالبيض والبسطرمه اجتزاء
وترصد كالعاده اتعودت عليه . المهم الفيديوهات موجوده وياريت الناس تبطل ثقافه الهاشتاج
وفى النهايه الرساله واحدة الأيام اللى جاية صعبة"، على حد تعبيره.
وختم أديب تغريداته بالقول: " واتكلمت عن قزازه الزيت بكام وعلبه
اللبن حالها ايه والجبنه المثلثات نعمل معاها ايه والسمنه نتصرف معاها ازاي انما
ثقافه التفاهه والترصد المستمر وطبعا انا خبير وقديم ومش مصدق انى بكتب بحكى
والفيديوهات موجوده ولكن هذا عملى وهذا وطنى وهذا قدري"، حسب قوله.
وكانت قد نشرت "الجزيرة مصر" تصريحات أديب التي تحدث فيها عن
ضرورة تجنب شراء البيض "الأورجانيك" واستبداله بـ"البيض مع
البسطرمة" ، في مثال ضربه حول ضرورة تجنب شراء السلع الأغلى ثمنا التي يمكن
استبدالا بأخرى أرخص.