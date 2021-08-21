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فرح يتحول إلى مأتم.. خطأ يتسبب في مقتل العريس (صورة)

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السبت، 21-08-2021 03:21 م

تحولت الفرحة إلى صدمة وحزن وتحول الفرح إلى مأتم، بعد أن تسبب خطأ قاتل في إنهاء حياة العريس في يوم زفافه، الأمر الذي أصاب الجميع بالصدمة.
وفي التفاصيل، فقد لقى عريس سوداني مصرعه في حفل زفافه بعد أن لقى مصرعه متأثرًا بطلقة طائشة.
وأوضحت المعلومات المنشورة، أن رصاصة طائشة قد أصابت العريس الزاكي حسن الزاكي بمدينة الدامر حي الشعديناب شرق البلاد، أثناء مراسم عقد القران ما أدت إلى وفاته على الفور.
وأضافت أن أحد أصدقاء العريس قد أطلق الرصاص فرحاً بالمناسبة إلا أنها أصابت العريس وقتلته بعدما لم تفلح محاولات إسعافه.
 

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