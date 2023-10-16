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عريس مصر الجديدة يطلب تطليق زوجته بعد 3 أيام زواج عقب اكتشافه الصدمة

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ارشيفية
الإثنين، 16-10-2023 12:17 م
تقدم "خالد. خ"، 33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة؛ يطلب فيها فسخ عقد زواجه بعد 3 أيام فقط من الزواج، مبررًا ذلك: "ملامحها متغيرة وكبيرة عني في الفكر والتصرفات.. طلعت مسنة".
يروي الزوج تفاصيل زواجه من "عبير. ه"، 41 سنة، قائلاً: تزوجتها زواجًا تقليديًا، بعد ترشيحها من أحد الأصدقاء، وبعد التعارف عليها وجدتها بشوشة وملتزمة لكنها تقوم بوضع المكياج الدائم على وجهها، واعتقدت وقتها بأن ملامحها طبيعية، لكن المفاجأة ما وجدته بالمنزل بعد الزفاف".
يكمل الزوج حديثه قائلاً: "انتقلنا للمعيشة سوياً بعد خطوبة قصيرة -لم أتحقق من شكلها حينها- وبعد رجوعي من السفر ورؤيتها على طبيعتها حاولت التأقلم معها إلا أنني لم أكن قادرًا على ذلك، ففي البداية وافقت على أنها تكبرني في السن لكن الشكل لم أكن قادرًا على تقبله".
يشكو" خالد" زوجته أمام محكمة الأسرة: خدعتني بالمكياج و"الفلتر" ووجدتها بعد الزفاف بملامح غريبة لم أجدها من قبل، وبعد مصارحتها قامت بتهديدى، فحاولت إتمام إجراءات الطلاق بكل هدوء لكنها لم توافق.
يختتم الزوج: لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة ورفعت دعوى فسخ عقد زواج وحملت الدعوى رقم 139 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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