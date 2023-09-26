الثلاثاء، 26-09-2023
12:44 م
كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي القاضي محمد المطوع، أن رجل طلب الطلاق
للضرر بعد تعرضه للضرب المتكرر من زوجته الحاصلة على حزام في رياضة الكاراتيه.
وفي التفاصيل، أوضح المطوع، أن طلب الطلاق
للضرر لا يقتصر بالضرورة على النساء، بل إن هناك حالات كان الطرف المتضرر فيها هو الرجل، مثل شخص طلب الطلاق
بسبب تعرضه للضرب من زوجته الحاصلة على حزام في رياضة الكاراتيه، وفق صحيفة "الإمارات اليوم".
وتابع أن قانون الأحوال الشخصية نظم الحياة الأسرية منذ بداية الخطبة، وحتى أدق التفاصيل من هدايا ومهر وأركان الزواج وأدوار الأطراف في هذه الحياة، مشيراً إلى أنه متسلسل وسهل، لكن يحتاج إلى نوع من الاطلاع والوعي.