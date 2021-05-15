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عربي ينسحب من الشرطة الإسرائيلية وينضم للانتفاضة الفلسطينية

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السبت، 15-05-2021 10:56 ص

قرر رجل الأمن موسى زبيدات، الانسحاب من قوات الشرطة الإسرائيلية، والانضمام للنضال الشعبي العربي.
وأصبح موسى زبيدات أول شرطي عربي يقدم على هذه الخطوة، على خلفية أعمال العنف والدمار التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يشهد تصعيداً حاداً منذ يوم 8 مايو الجاري، حيث بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح، على خلفية اقتحام مستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومحاصرته وتهجير أهالي حي الشيخ جراح، وقامت الفصائل الفلسطينية بتوجيه ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل ردًا على هذه الممارسات الإسرائيلية، فيما شنت قوات الاحتلال غارات مكثفة على قطاع غزة أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات.
 

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