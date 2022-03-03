مي حلمي تهاجم «أبوجبل».. وزوجته:«كنت بحسبه أذكى من كده»

الخميس، 03-03-2022
09:43 ص
هاجمت الإعلامية ومقدمة البرامج الرياضية، مي حلمي
، حارس مرمى منتخب مصر
محمد أبو جبل، وانتقدت تصريحاته الأخيرة بشأن زوجته الجزائرية سمارة يحيى.
وأكدت مي حلمي
خلال حلولها ضيفة على برنامج "خلينا نحكي" عبر
قناة "الآن" أن أبو جبل أخطأ بالحديث عن علاقته بزوجته التي كانت راقية
في الرد عليه.
واعتبرت أن ظهور حارس الزمالك
ومنتخب مصر في البرامج كان "غلطة"
بعد تألقه في كأس الأمم، بالقول: "ولا يجب أن تقول إن فرصتي جت النهاردة لأنك
يجب ألا تقلل من شأن النادي الذي تلعب فيه وأنت لا تجيد صياغة الحوار في ظهورك
بالبرامج".
وأضافت: "قيمة محمد أبو جبل تراجعت بعد ظهوره في البرامج وأنا أقول له
أنت لاعب مهم ويجب عليك شكر الحظ الذي لولا إصابة الحارس محمد الشناوي فلم تكن
لتشارك في بطولة أمم إفريقيا".
وكان أبو جبل حل ضيفا على برنامج "معكم مع منى الشاذلي" ، ورد على سؤال من الإعلامية منى الشاذلي حول
حالته الاجتماعية، وما إذا كان متزوجا أم مطلق، قائلا: "يعني.. هقولك بعدين..
الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا".
ويبدو أن تعليق أبو جبل أثار غضب سمارة يحيى، التي ردت بحدة على تصريحات
زوجها، حول وجود مشاكل عائلية بينهما قائلة: "كنت أعتقد أنه أذكى بكثير".
وأشارت سمارة يحيى، في منشور على موقع إنستجرام، إلى أنها كانت تعتقد أن
زوجها أذكى من أن يتحدث حول علاقتهما الزوجية على برنامج تلفزيوني.
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