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عارضة أزياء تفجر صدمة: المخرج الشهير أقام معي علاقة 8 سنوات

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الإثنين، 22-02-2021 06:24 م محمد فضل - متابعات

كشفت عارضة أزياء سابقة، عن معلومات صادمة حول إقامتها علاقة لمدة 8 سنوات مع مخرج شهير كشفت عن اسمه.
تقول عارضة الأزياء السابقة  "كريستينا إنجلهارت"  أنها تعرضت  للإغراء من قبل أحد المخرجين المشهورين بأمريكا حين كانت بعمر ال16 عام .
وتروي الموديل الشهيرة أنها تعرضت للإغراء  من قبل المخرج  الأمريكي الشهير "وودي آلن" لأول مرة  حين قابلته  بأحد مطاعم نيويورك، حين كانت لا تزال بسن المراهقة ومقبلة على الحياة.
وتحكي الموديل السابقة "كريستينا" ، أنها في ذلك الوقت كانت تلميذة جميلة شقراء ذات عيون خضراء لا تزال بالمرحلة الثانوية،  حيث كانت تبدأ مشوارها في عالم عارضات الأزياء بعد فوزها بعدد من السابقات لتحقق حلم قلبها لتكون عارضة شهيرة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت العارضة الشهيرة ، أن المخرج الأمريكي "وودي آلن"، كان بعمر ال 41 عاما  وكان في قمة مجده ونجاحه بعد إخراجه أعظم أفلام آنذاك.
وتدعي العارضة لأنه بعد موعدها الأول مع المخرج بأحد المطاعم ،  أنها أقامت علاقة سرية مدتها ثماني سنوات مع مخرج هوليوود .
وخلال مدة تلك العلاقة وضع المخرج الأمريكي شروط  على الموديل الصاعدة آنذاك، أولها عدم ذكر فرق العمر بينهما الذي كان يبلغ 25، وعدم مناقشته عمله وعدم الاجتماع إلا في منزله فقط.
وكشفت الموديل السابقة أن المخرج تعمد اخفاء عمرها حتى لا يوضع تحت المسائلة القانونية، وكان ذلك ذكاء منه في تلك الفترة.

 

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