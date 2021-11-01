ظهور مفاجئ لبطلة مسرحية «الواد سيد الشغال».. شاهد كيف أصبحت بالحجاب

الإثنين، 01-11-2021
09:15 ص
تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأحدث ظهور للفنانة المعتزلة
مشيرة إسماعيل
، بطلة مسرحية "الواد سيد الشغال" مع الفنان عادل إمام
،
وهي برفقة إبنتها "مشيرة" من المطرب "علي الحجار"، خلال
تواجدهما بأحد المطاعم.
ويعد هذا هو أحدث ظهور للفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل
بعد سنوات طويلة، والتي
ابتعـدت عن الساحة الفنّية، حيث بدت الفنانة الشهيرة بملامح مختلفة.
وكانت الفنانة مشيرة إسماعيل
، قد أعلنت في حوار صحفي، إنها لم تعتزل الفن
حسب ما يتردد، وعودتها للفن لم تكن عودة بعد اعتـزال، ولكنها تحجبت فقط، وليس معنى
أنها تحجبت أنها اعتزلت الفن حيث ترى أن الفن هو شيء راق.