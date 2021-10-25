بعد اعتزالها وارتداء الحجاب.. فنانة شهيرة: لن أعود للتمثيل ولو دفعوا لي الملايين
ارشيفية
Native
الإثنين، 25-10-202109:44 ص
حسمت فنانة شهيرة الجدل بشأن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى، بعد قرارها
مؤخرًا باعتزال الفن وارتداء الحجاب.
وأكدت الفنانة الكويتية المعتزلة سعاد سليمان، المعروفة باسم "سعودة"،
على التزامها الكامل بالحجاب.
وقالت، خلال لقاء مع برنامج “عالسيف” على قناة “atv” الكويتية، أنها ترفض العودة للتمثيل ولو عرض
عليها مليون دينار.
وردا على سؤال انها كانت تفكر بالحجاب منذ حوالي سنتين وأن دخلها من
التمثيل آخر سنتين كان قليل فيما زاد المدخول من الاعلانات، قالت : كأنها رسالة من
الله سبحانه وتعالي أن الرزق ممكن تيجي من اي مكان.
وكانت الممثلة الكويتية سعاد سليمان، أعلنت إعتزالها التمثيل نهائياً،
وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعن سبب الإعتزال قالت سعاد سليمان ترتدي :"إني انقبلت الحمد لله
بتربية أساسية التخصص الي أبيه بخلي حياتي دراسة وعيالي مو فاضية حق التمثيل".
وتابعت سعاد سليمان : "أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما
أبي شي يخدش حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة، لا عادي
بصورلكم مقاطع متى ما قدرت لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي".