طوني خليفة يُحرج إعلامية شهيرة على الهواء: لماذا تتابعين هذا الممثل الإباحي؟
راشيل
Native
الأربعاء، 08-09-202112:44 م
بعد مرور أسابيع
قليلة على استقالة الإعلامية اللبنانية راشيل كرم، من قناة "الجديد"، حلّت
الإعلامية ضيفة ضمن برنامج "سؤال محرج" الذي يقدّمه الإعلامي طوني خليفة
عبر صوت بيروت إنترناشونال.
وأحرج
"خليفة" الإعلامية الشهيرة بسؤال حول متابعتها لصفحة الممثل الأفلام
الإباحية السوري أنطونيو سليمان، حيث ردتت بأنها تتابعه لحيثيّات مهنيّة بحت.
وأشارت الى أنها
لا تزال تتابعه منذ العام 2015، عندما سافرت الى ألمانيا وشاركت في تدريب مهنيّ مع
التلفزيون الألماني واعدّت تقارير لبرنامج
يقدّمه الإعلامي طوني خليفة. وأرادت راشيل مقابلته للحديث عن ظاهرة اللجوء السوري
الى أوروبا في خضمّ الأزمة السوريّة، مشيرة إلى أنها تواصلت معه لإجراء مقابلة إلا
أنه لم يكن بألمانيا وقتها.