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طليق عارضة أزياء سعودية شهيرة يعرض آثار ضرب على جسده بعدما اكتشف خيانتها

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روز والحمود
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Teads
الأربعاء، 09-02-2022 11:04 ص

نشر طليق عارضة الأزياء السعودية الشهيرة والمثيرة للجدل مودل روز، محمد الحمود، صورًا وأثار من اعتداءات جسدية عليه، زعم انها بسبب تعرضه للضرب بعدما اكتشف خيانته له مع شاب أجنبي.
وكتب "الحمود" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هذي الإعتداءات الجسدية اللي تعرضت له بعد اكتشاف اللي بينهم".
وتابع:" أنا من الناس الي مارفع إيدي على أمرأة مهما كان السبب والحدث صار بسرعة وغير متوقع.. للأسف كان كل هذا عشان خاطره عيونه وكان موتي مبتغاهم بس الحمدلله قدرت أصمد.. أنا تكلمت عن حياتي الخاص هنا وهي كانت جزء منه ولا صار شي بس عشان بديت اتكلم عن وجه الحصان قامة الدنيا عندهم.. لا كيف لازم يكون ملاك بعيونكم عشان إذا طلعوا مع بعض الناس تقول كيوت و واو".
وكان "الحمود" قال في تصريحات قبل تطليقها، إنه يريد أن يطلق مودل روز، وأقام قضية طلاق في أميركا، لكنه يريد أن يحصل على حقوقه، مضيفاً: "تصلني رسائل كثيرة من المتابعين يسألوني لماذا لا تطلق مودل روز ولماذا لا تعتقها".
وتابع: "أنا بنفسي ذهبت للمحكمة الأميركية حتى أطلب الطلاق بسبب وجود شيء حصل منها قبل ذهابي إلى المحكمة، حتم عليا أني أتجه إلى القضاء الأمبركي لأطلب الطلاق حتى ينصفني وأحصل على حقوقي".
ولم يكشف رجل الأعمال السعودي عن طبيعة الحقوق التي يريد أن يحصل عليها عندما اتجه إلى القضاء الأميركي، وهل هي عبارة عن أموال تحصلت عليها مودل روز منه أثناء زواجهما أم شيء آخر؟
 

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