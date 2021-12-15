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طليقة مصطفى فهمي ترد على تصريحاته: قدمت بلاغًا بسبب الخوض في شرفي

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مصطفى فهمي وفاتن موسى
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الأربعاء، 15-12-2021 01:05 م

ردت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، على المقابلة التلفزيونية التي كشف خلالها أسباب انفصالهما، مؤكداً أنها كانت تعلم بالطلاق.
وقالت فاتن موسى، في تصريحات إعلامية، إنها تقدمت ببلاغ سب وقذف ضد كل من خاض في سمعتها وشرفها خاصة أنها تملك كافة البيانات واللقاءات التي تم فيها ذلك، مشيرة إلى أن البلاغ الأخير الذي تقدمت به كان لمباحث الإنترنت بسبب تلقيها تهديدا شخصيا بشكل مباشر لكي تتوقف عن الحديث عن أزمة طلاقها.
ورفضت فاتن موسى التعليق على اتهام مصطفى فهمي لها باقتحام شقة الزوجية، مؤكدة أن الأمر الآن متروك للنيابة العامة والقضاء وفي انتظار قرارهما.
وكان الفنان مصطفى فهمي، كشف لأول مرة، الأسباب التي أدت إلى انفصالة عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.
وقال مصطفى فهمي، خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الخلافات بينه وبين زوجته لم تكن وليدة اللحظة بل التراكمات هي التي أدت إلى الانفصال بينهما.
وأكد أنه أدرك استحالة العشرة بينهما بعد عامين من الزواج، بعدما حدثت خلافات كثيرة بينهما وصدامات على أسباب كثيرة من أبرزها طريقة الملابس وأسلوب الحياة، لافتا إلى أن الصورة التي كانت تصدّرها زوجته السابقة عن الحياة الوردية بينهما ليست حقيقية.
وأضاف أنه حاول الانفصال عن فاتن موسى قبل عام ونصف ولكنها لم توافق على هذا الأمر وديا ولجأ إلى شقيقها ووالدها ولكنهما لم يريدا التدخل بينهما، مشيرا إلى أن حدة الخلافات بينهما زادت بشكل كبير وحاول الانفصال عنها نهاية عام 2020.
وتابع أن "المشكلة الأخيرة حدثت بسبب إصرارها على حضوري خطوبة أختها"، مؤكدا أن "ضرب النار في لبنان جعله يقرر عدم السفر معها".
وأكد مصطفى فهمي أنه اتخذ قرار طلاقها داخليا قبل أن يعلنه، بعد رفضها، مشيرا إلى أنه أخبرها أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وأن اتهاماتها له بالغدر ليس لها أساس من الصحة بل إن الغدر الحقيقي هو ما يتعرض له الآن من تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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